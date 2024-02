Clamoroso Juve, il mister depone le armi | L’annuncio definitivo davanti ai microfoni

Le parole rilasciate dal tecnico livornese hanno lasciato di stucco tutti i tifosi bianconeri e non solo, visto che la rinuncia da parte dell’allenatore pare ormai evidente.

Nella serata di domenica si è giocato il tanto atteso big match di Serie A valevole per la testa della classifica tra Inter e Juventus. Il derby d’Italia si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei nerazzurri grazie ad un autogol di Gatti. Una partita che è stata dominata dagli uomini di Simone Inzaghi, che hanno creato diverse occasioni da gol che però non sono state concretizzate. Al contrario la Vecchia Signora è apparsa troppo rinunciataria, e non ha dato quasi alcun fastidio a Sommer.

Con questo trionfo il club meneghino ha allungato in classifica sui rivali, portandosi a più 4, ma con ancora una partita da recuperare (quella contro l’Atalanta saltata per giocare la Supercoppa). Inoltre il Biscione adesso ha dalla sua parte anche il vantaggio degli scontri diretti, visto che all’andata è finita in parità.

Dopo la supersfida però è arrivato il momento di ragionare a mente fredda, e tra i protagonisti quello che è stato più cinico porta il nome di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano infatti ha praticamente deposte le armi dopo il match, e le sue dichiarazioni hanno lasciato senza fiato tutti i tifosi juventini e gli addetti ai lavori.

Le parole sorprendenti di Allegri

Al termine della partita contro i rivali, Allegri ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Sportitalia. Il mister ha ammesso la netta superiorità degli avversari, e si è praticamente arreso nella corsa al tricolore. Di seguito le sue parole.

”Abbiamo giocato contro una squadra forte. Una volta che l’hanno sbloccata, la partita è totalmente cambiata. L’Inter è talmente forte che, secondo me, vincerà lo scudetto. Una squadra costruita per vincere è abituata ai tanti impegni, tra coppe europee e Coppa Italia. La partita è andata così. Comunque l’Inter è veramente forte”.

Dichiarazioni di resa o semplice scarica barile?

Le parole di Allegri dunque ai più sono sembrate una sorta di resa per la corsa scudetto, ma in tanti hanno anche pensato che siano arrivate per togliere ulteriore pressione ai suoi ragazzi.

I punti di vantaggio dei nerazzurri sono tanti, e potrebbero aumentare ulteriormente, ma in cuor suo il tecnico ci spera ancora. Il campionato è ancora lungo, e la Juve non può di certo darsi per vinta.