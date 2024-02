Allegri, è scoccata l’ora X: no scudetto no party | La società ha deciso il sostituto

Il futuro del tecnico livornese, dopo lo scudetto che ormai pare sfumato, è molto lontano da Torino, tanto che la dirigenza bianconera ha ormai scelto chi lo sostituirà nella prossima stagione.

Nonostante siano passati già alcuni giorni, la sconfitta nel derby d’Italia contro l’Inter è ancora nella mente di tutti i tifosi juventini. Una partita che non ha sancito solamente l’allungo molto probabilmente decisivo da parte degli uomini di Simone Inzaghi nella corsa al tricolore, ma che ha dimostrato anche la netta superiorità dei rivali. I nerazzurri hanno pienamente dominato, e solo i miracoli del portiere bianconero hanno tenuto a galla la Vecchia Signora, che al contrario non ha quasi mai creato pericoli verso la porta interista.

Come detto dunque il club meneghino si è portato a quattro punti di margine dalle Zebre, e, se si tiene in considerazione che dovrà recuperare la partita con l’Atalanta, in programma a San Siro il prossimo 28 febbraio, questo vantaggio potrebbe addirittura aumentare. Di conseguenza i sogni di gloria della Juve per lo scudetto sembrano essersi dissolti nel nulla.

E’ proprio per questa ragione quindi che, dopo il ko nella supersfida di domenica, dalle parti della Continassa si è tornati a parlare dopo tanto tempo di un possibile addio di Massimiliano Allegri al termine del campionato, tanto che, secondo alcune indiscrezioni, la società torinese avrebbe in mano già il nome che andrebbe a prendere il suo posto sulla panchina dello Stadium.

Allegri, questa volta l’addio è cosa concreta

Dopo il match perso a San Siro, sono tornate a gran voce le critiche nei confronti di Max Allegri, colpevole secondo tanti di aver fatto scendere in campo la squadra con un atteggiamento troppo rinunciatario. Non una novità dunque

La questione però è che questa volta la società bianconera sarebbe seriamente propensa a cambiare. Senza il miracolo della vittoria dello scudetto infatti la posizione del tecnico livornese non sarebbe così salda, e un esonero sarebbe cosa assai probabile.

Ecco il futuro allenatore bianconero

Ovviamente, se la Juventus prendesse la decisione di separarsi dal suo storico mister, si dovrà cercare un suo sostituto, e al momento i nomi che circolano ai piani alti della Continassa sono principalmente due, entrambi vecchie conoscenze del club.

Il preferito è Zinedine Zidane, da tempo senza panchina e a caccia di una nuova sfida, mentre la soluzione alternativa riguarda Igor Tudor, che ha mostrato di avere la stoffa giusta per un’esperienza del genere.