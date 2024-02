Fiorentina, ennesimo sgarbo della Juve | Un protagonista assoluto vola a Torino, tifosi viola di rabbia

La pirateria della Vecchia Signora in casa viola proseguirà anche in estate, con un altro elemento chiave della squadra di Rocco Commisso che si appresta a cambiare bandiera come tanti altri protagonisti del passato.

Nel mondo del calcio ci sono centinaia di rivalità tra le varie squadre, soprattutto quando appartengono alla stessa nazione. Le motivazioni che portano i club e in particolar modo le tifoserie ad essere nemiche assolute possono essere diverse, ma i casi più comuni sono l’appartenenza alla stessa città o il vedersi contrapposti per grossi obiettivi comuni. L’inimicizia che caratterizza Juventus e Fiorentina però ha una causa davvero particolare.

Nonostante in alcune annate le due squadre si sono giocate lo scudetto, e non avevano un rapporto di pura simpatia, l’antagonismo tra i Viola e la Vecchia Signora è esploso del tutto per alcune questioni legate al calciomercato. In particolare dopo il caso Baggio, che i bianconeri scipparono ai gigliati, scatenando la rabbia dei tifosi. La situazione da quel momento in poi è diventata insostenibile, e nel corso degli anni gli altri depredamenti della Juve nei confronti dei toscani (vedi Berardeschi, Chiesa, Vlahovic e tanti altri) l’hanno fatta precipitare del tutto.

Nonostante tutto quest’astio tra i due club, in casa bianconera l’idea saltata in mente alla dirigenza in vista della prossima estate è quella di fare l’ennesimo sgarbo ai rivali toscani. Infatti ai piani alti della Continassa si sta ragionando parecchio per portare a Torino un protagonista assoluto della Fiorentina.

Ennesimo cambio di fronte tra Firenze e Torino

Negli ultimi giorni sono tornate di moda le voci riguardanti una possibile separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus al termine di questa stagione, soprattutto dopo che lo scudetto pare ormai sfumato.

Chiaramente la società bianconera in questo modo dovrebbe cercarsi un nuovo uomo pronto a guidare la squadra, e il nome che piace parecchio alla dirigenza juventina è quello di Vincenzo Italiano, che sta facendo grandi cose a Firenze negli ultimi anni.

Grande chance in arrivo per il tecnico

L’allenatore viola, sembra pronto ormai per fare il definitivo salto di qualità, e, nel caso in cui la Juventus si facesse avanti realmente, sarebbe difficile rifiutare la proposta bianconera.

Resterebbe da capire però se il 46enne volesse fare uno sgarbo del genere ai suoi tifosi attuali, che non vorrebbero mai vederlo sulla panchina della rivale di sempre.