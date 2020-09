Dopo l’ufficialità dei casi di Covid-19 prima dichiarati a Cinisi e successivamente anche Terrasini, in pochissime ore, secondo quanto riporta “Cinisinews.it”, sono stati individuati e posti in isolamento circa 50 cittadini nel solo comune di Cinisi.

Sono in corso le indagini a Terrasini sui potenziali cittadini entrati in contatto con i due positivi, che allo stato attuale si trovano ricoverati presso una struttura Covid-Hospital. Lo stesso Maniaci, primo cittadino, ha chiarito che nonostante il ricovero per adesso la situazione non desta preoccupazione.