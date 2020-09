Un altro positivo al Covid-19 nell’Italia Under 21. La Nazionale azzurra in ritiro a Lignano Sabbiadoro in vista dell’amichevole contro la Slovenia, è in isolamento fiduciario dopo aver annullato l’allenamento di oggi.

Il ragazzo, risultato negativo al primo tampone, è risultato adesso positivo al secondo giro di test senza riportare nessun sintomo evidente. Lo staff e tutto il gruppo squadra risultati negativi ripeteranno il test in serata.