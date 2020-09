Il vice presidente dell’Assocalciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto a “Radio Punto Nuovo” a proposito della questione stadio. Ecco le sue parole:

«Lo slittamento della stagione passata ha lasciato il segno anche sulla stagione che sta per iniziare. Sarà impegnativa, soprattutto per i Top Player che avranno impegni in Europa e con le Nazionali. Tutti insieme dovremo capire come risolvere le problematiche che abbiamo dovuto e dovremo affrontare. Dobbiamo purtroppo abituarci a convivere con questa situazione. I calciatori sono i primi a volere i tifosi allo stadio ma questo non dipende da noi. Stiamo dialogando col CTS e spingiamo perché i tifosi possano tornare allo stadio in assoluta sicurezza».