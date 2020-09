Nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato” andata in onda ieri sera, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rilanciato l’ipotesi Heurtaux-Palermo.

Lo stesso ha affermato che il club rosanero starebbe provando a piazzare il colpo d’esperienza in difesa portando in Sicilia il francese ex Salernitana e Udinese, attualmente svincolato.