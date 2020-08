Dopo il respingimento di ieri sera da parte del CONI e la conseguente retrocessione diretta in Serie C, i problemi del Trapani Calcio non finiscono qui.

Arriva, infatti, un altro deferimento. Questa volta il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Covisoc, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare, il Trapani e Monica Pretti, consigliere delegato e legale rappresentante pro-tempore, ‘per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020’.

La società, come riporta “Trapanigranata.it” è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per il comportamento posto in essere da Monica Pretti e a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo scorso.