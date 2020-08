L’ex tecnico di Arezzo, Monopoli, Avellino e Sicula Leonzio, Giovanni Bucaro, è intervenuto ai microfoni di SportChannel per parlare del prossimo torneo di C, concentrando la propria attenzione sul girone meridionale, quello del Palermo. Di seguito le sue parole: «Oltre le retrocesse dalla B, come Trapani e Juve Stabia, ci sono Bari, Palermo e Catania, che ha una nuova società. Sarà un campionato che forse negli ultimi anni non si è mai visto, con piazze veramente importanti e che faranno squadre forti per poter vincere. Quindi sarà un terno al lotto come sempre. Avellino? Vedendo i movimenti e l’arrivo in panchina di Braglia, dovrà fare un campionato di vertice. Penso ad una squadra attrezzata e che sarà tra le prime».