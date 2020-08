Oltre la definitiva retrocessione del Trapani in serie C, sancita ieri dal Collegio di Garanzia del CONI, per via della penalizzazione inflitta dagli organi della giustizia sportiva, ieri mattina è accaduto anche un altro fatto che coinvolge la squadra, in particolar modo l’ex difensore rosanero Roberto Pirrello. Nei pressi della propria abitazione trapanese, infatti, il calciatore ha ritrovato l’automobile danneggiata con i vetri rotti dei finestrini.

Un atto vandalico certamente da condannare, ma che appare essere separato dal campo e dalla retrocessione, visto il continuo sostegno alla squadra da parte del tifo organizzato. Di seguito lo sfogo di Roberto Pirrello pubblicato su Instagram con annessa foto.