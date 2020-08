Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Mantova 1911 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra per la stagione 2020/2021, quella del ritorno in Serie C, a Emanuele Troise.

Nato a Napoli il 10 febbraio 1979, il nuovo allenatore biancorosso è cresciuto calcisticamente nel club della sua città natale per poi vestire – nell’arco di quasi 15 anni di prestigiosa carriera tra Serie A e Serie B – le maglie di Bologna, Ternana, Salernitana, Foggia, Cavese e Città di Marino, oltre all’esperienza in Grecia nelle file del Panthrakikos.

Da allenatore ha debuttato sulla panchina del Latina, nel campionato C1, come primo collaboratore di Fabio Pecchia, trasferendosi quindi al Bologna nello staff tecnico di Diego Lopez. Dopo l’esperienza alla guida della Berretti della Casertana, il ritorno a Bologna, questa volta per guidare la formazione Under 17 e – successivamente – la squadra Primavera, con la quale ha vinto il Torneo di Viareggio, il Campionato Primavera 2 e la Supercoppa Primavera.

Mister Emanuele Troise sarà coadiuvato dai collaboratori tecnici Gianluca Garzon, Alberto Olianas e Francesco Satta, nonché dal match analyst Nicholas Lazzari, dal preparatore dei portieri Federico Infanti e dal responsabile del recupero funzionale Pietro Gazzola.

Mantova 1911 dà ufficialmente il benvenuto a mister Emanuele Troise e al suo staff tecnico, augurando loro le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nella prossima stagione in Serie C.”