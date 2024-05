Ultima giornata Serie A, lotta salvezza thrilling: chi raggiungerà il Palermo in B? Le combinazioni

L’ultima giornata della Serie A presenta davvero uno scenario avvincente per quanto riguarda la lotta salvezza. Empoli, Frosinone e Udinese sono le squadre coinvolte in questa drammatica battaglia per non retrocedere in Serie B. Ecco le possibili combinazioni e scenari che potrebbero verificarsi:

Empoli vs Roma: Empoli ha bisogno di punti per garantirsi la salvezza. Se riescono a vincere, potrebbero salvarsi a prescindere dagli altri risultati, a meno che Frosinone e Udinese non pareggino la loro partita, il che potrebbe complicare le cose.

Frosinone vs Udinese: Questa partita è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. La squadra che vince si garantisce la permanenza in Serie A. Un pareggio, invece, potrebbe beneficiare entrambe le squadre o nessuna, a seconda del risultato di Empoli.

Scenario di spareggio: Se Empoli perde e la partita tra Frosinone e Udinese finisce in pareggio, ci potrebbe essere un perfetto equilibrio di punti che porterebbe a uno spareggio. Questo scenario si verificherebbe solo se tutte e tre le squadre finissero la stagione con lo stesso numero di punti.

Inoltre, altri fattori come la differenza reti potrebbero giocare un ruolo cruciale in caso di arrivi a pari punti, determinando chi retrocede senza necessità di spareggi. Sarà una giornata carica di tensione con ogni partita che può cambiare drasticamente la classifica finale.