Salernitana, Simy: «Non piangiamoci addosso, c’è un campionato di B da fare per riportare il club in A»

Intervistato da “Dazn” l’attaccante della Salernitana Nwankwo Simy, autore di una doppietta in occasione del pareggio per 3-3 contro il Milan ha rilasciato le seguenti parole:

«L’obiettivo è quello di ripartire. È stata una stagione difficile col risultato che tutti sappiamo. Ora non c’è da piangersi addosso ma trovare il modo giusto per ripartire forte da subito perchè c’è un campionato di Serie B da fare per riportare la Salernitana dove merita. Doppietta a San Siro? Per un attaccante è sempre positivo quando si fa gol. Quest’anno non abbiamo fatto tanto ma oggi siamo riusciti a chiudere con dignità. Ora c’è da riposare per poi ripartire più forti».

«Futuro? Sono un giocatore della Salernitana, adesso l’unico pensiero è tornare a casa dalla mia famiglia per riposare come faremo tutti. La società poi farà una valutazione per la prossima stagione e noi saremo prontissimi per ripartire».