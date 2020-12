Novità nel mondo del calcio europeo, infatti dal 2021 nascerà la Uefa Conference League, che sarà la terza competizione europea per club dopo Champions League e Europa League.

A partecipare saranno le squadre eliminate nei turni preliminari di Champions League e Europa League. . Ci saranno tre round preliminari e uno di playoff, con posti dedicati alle squadre eliminate dai preliminari delle altre due competizioni. Nessuna squadra accederà direttamente alla fase a gironi, ma vi accederanno tutte attraverso dei preliminari dedicati. I club per la fase a gironi saranno in totale 32, divisi in otto gruppi da quattro. Le prime accederanno direttamente al tabellone degli ottavi, le seconde invece dovranno guadagnarsi la qualificazione affrontando le otto terze dei gironi di Europa League. Si giocherà il giovedì in due fasce orarie: 18:45 e 21:00. In campionato la sesta di ogni torneo partciperà ai playoff di Conference League.





Di seguito il programma della competizione: