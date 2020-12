«Indagine sulla Juventus? Non ci volevano mica gli scienziati per capire quello che era successo. Ma, perché non ammettono la colpa? Pensano che i giudici siano degli scemi, che tutti gli italiani siano degli scemi. Erano in difficoltà, ma ci prendono per fessi.

Inasprirei le pene, è stata una furbata, meritano una stangata se non ammettono. La Juve detiene il potere, gli Agnelli sono importanti, la Juventus è difficile che non vince nel calcio, si sono sentiti onnipotenti di farla franca. Ce l’ho anche con la rettrice, con gli esaminatori: come si fa ad essere così deficienti? Ma, se glielo domandava il Livorno o l’Empoli, l’avrebbero fatto? No, ma tutti coloro che occupano posti sono juventini. Quando la Juve ha chiesto il favore, si sono subito messi subito a disposizione. Suarez ci ha messo 10 minuti ad imparare l’italiano». Queste le parole di Aldo Agroppi, ex allenatore e giocatore del Torino, rilasciate a “Radio Punto Nuovo ” in merito al caso Suarez.