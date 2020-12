I numeri ci dicono che le ultime misure messe in campo ci hanno permesso di evitare un lockdown generalizzato che sarebbe stato un colpo letale per la nostra economia. Il nostro obiettivo e’ sempre stato quello di tutelare la salute dei cittadini. Grazie ai sacrifici compiuti possiamo voltare pagina”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un messaggio all’evento Rinascita Italia, iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli.





“Ci attendono mesi difficili e complessi- aggiunge il premier- ne siamo consapevoli. Ma abbiamo gambe e polmoni per superare anche queste sfide. Per farlo serve il contributo di tutti, delle migliori energie del Paese. Tra qualche giorno saro’ a Bruxelles per discutere del Recovery Fund. Dietro la nebbia delle polemiche c’e’ un percorso veloce e cristallino per valorizzare al massimo quella che e’ un’occasione storica”.