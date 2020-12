«Non sono sorpreso perché le Fere hanno una rosa di livello, poi in generale era facile prevedere un campionato equilibrato. Il girone è pieno di squadre forti, ci sono Bari e Palermo che solo due anni fa erano protagoniste in B. Riconosco la forza dei biancorossi, ma raggiungere la promozione non sarà una passeggiata. Le rivali sono davvero tante, oltre alle squadre sopracitate penso a Catanzaro e Foggia che daranno filo da torcere.

Bisogna fare una premessa di carattere generale, ci sono state anomalie nella preparazione della stagione per cui un piccolo ritardo poteva rientrare nell’ordine delle cose. I biancorossi sino ad ora hanno fatto un campionato di livello, è la Ternana ad essere andata oltre. Bisogna avere pazienza e saper aspettare anche l’inserimento dei nuovi». Queste le parole dell’ex ds del Palermo, Fabio Lupo, rilasciate ai microfoni di “Tuttobari.com” in merito al girone di C di Lega Pro.