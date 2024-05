UE: nuove norme anti-riciclaggio per club e agenti. I dettagli

L’Unione Europea ha approvato in via definitiva le nuove norme in materia di anti-riciclaggio, come riportato da calcioefinanza.it. Le norme saranno introdotte a partire dal 2029 e riguardano anche il mondo del calcio.

Ci saranno controlli più stringenti per club, procuratori e sponsor. La prima azione di controllo spetterà ai club che saranno chiamati a verificare l’identità dei loro interlocutori segnalando qualsiasi transazione sospetta alle Unità di Informazione Finanziaria competenti. Successivamente toccherà agli Stati membri dell’Unione dove questi club operano. Il Consiglio dell’Ue ha approvato anche le regole che impongono disposizioni di vigilanza rafforzate con un limite di 10mila euro valido in tutta l’UE per i pagamenti in contanti, e l’istituzione della nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Amla) che avrà sede a Francoforte.