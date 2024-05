Inghiterra: Red Bull entra a far parte del Leeds

L’impatto di Red Bull nel mondo del calcio continua a crescere con l’ultima mossa strategica che vede l’entrata dell’azienda austriaca nel Leeds United come socio di minoranza e sponsor. Questa nuova partnership non rappresenta una presa di controllo totale, ma segna comunque un ingresso significativo nel calcio inglese, in particolare dopo il recente disappunto del Leeds, che non è riuscito a conquistare la promozione in Premier League attraverso i playoff.

Questa mossa si inserisce nel più ampio progetto di espansione globale di Red Bull nel calcio, con già stabiliti investimenti in squadre come il Salisburgo in Austria e il Lipsia in Germania, entrambi con successi notevoli nei rispettivi campionati. Inoltre, Red Bull ha esteso il proprio marchio nel calcio sudamericano con il Bragantino in Brasile e ha consolidato la propria presenza in Nord America con la squadra di New York, ribattezzata con il nome della società.

La decisione di diventare socio e sponsor del Leeds offre a Red Bull una piattaforma per aumentare la propria visibilità nel ricco panorama calcistico inglese. Questa collaborazione potrebbe anche portare vantaggi significativi al Leeds, non solo in termini economici ma anche per quanto riguarda la gestione sportiva e l’infrastruttura, beneficiando dell’esperienza e delle risorse che Red Bull ha dimostrato di poter offrire alle sue affiliate.

Il coinvolgimento con il Leeds, quindi, promette non solo di arricchire il portafoglio sportivo di Red Bull, ma anche di offrire alla squadra inglese una serie di opportunità per rilanciarsi e magari riprendere il cammino verso la Premier League con nuove energie e risorse, seguendo l’esempio di successo di altre squadre sotto l’ombrello di Red Bull.

Ecco il comunicato:

“Il Leeds United Football Club è orgoglioso di annunciare un nuovo accordo pluriennale con la Red Bull, rendendola partner di punta della maglia del club a partire dalla prossima stagione” fa sapere la società britannica in una nota ufficiale.

“La Red Bull unirà le forze con il Leeds United per potenziare la popolarità e l’importanza internazionale del club. A partire dalla stagione 2024/2025, il Leeds United presenterà il marchio Red Bull sulla parte anteriore delle divise della prima squadra maschile e femminile .

“Red Bull diventerà anche il partner esclusivo per gli Energy Drink del club, con il marchio presente all’interno di Elland Road e durante i media-day. L’accordo comporta nuovi ricavi commerciali e ulteriori investimenti di capitale per una quota di minoranza che consentirà ulteriormente al club di competere dentro e fuori dal campo alla ricerca della promozione per la prossima stagione”.