Liga, Tebas: “Pirateria? Sappiamo dove sono i server, alcuni collegati alle mafie criminali»

Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola, attraverso il proprio account X (ex Twitter), si è espresso sulla lotta alla pirateria. Il presidente ha affermato come sia necessaria una legislazione urgente per contrapporsi al fenomeno che colpisce negativamente il calcio.

“La “romanticizzazione” della pirateria, o meglio la “frode audiovisiva” perché è un furto, può distruggere l’industria dello sport e dell’intrattenimento. Abbiamo bisogno di una legislazione urgente per porre fine a questa piaga, perché non è un problema tecnologico. Sappiamo dove si trovano i server e quali indirizzi IP emettono contenuti rubati, alcuni dei quali collegati alle mafie criminali. Ora abbiamo bisogno che governi come quello del Perù siano implacabili e istituiscano meccanismi legali per impedire che questo furto di massa venga commesso”.