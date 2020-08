Forse qualcuno si ricorderà del centrocampista Seko Fofana per la bellissima doppietta che mandò KO il Palermo, al Barbera, in una gara contro l’Udinese di quattro anni fa terminata 1-3. Da allora il francese classe ’95 ne ha fatta di strada e a suon di buonissime prestazioni si è affermato come uno degli elementi più interessanti e promettenti del nostro campionato. Un moderno Patrick Vieira, con grande agilità e velocità di esecuzione nonostante la stazza e le lunghe leve, capace di calciare con entrambi i piedi e di rendersi utile sia in fase difensiva sia in fase offensiva. Dopo quattro stagioni in Friuli però è giunto il momento di dire addio all’Udinese, perché i tempi sembrano maturi per un’affermazione a grandissimi livelli; intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Fofana ha dichiarato: «Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione. Sono un nomade. Ho giocato in Francia, Inghilterra, Italia, dove pensavo che non sarei mai venuto, invece ci sono da quattro anni e magari ci resto pure. Piaccio a Inter e Atalanta? Non ne so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero bene. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono un po’ tifoso del PSG e quella partita voglio guardarmela, sono sicuro che sarà bella».