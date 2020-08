Una tennista partecipante al 31° Palermo Ladies Open è risultata positiva al Covid-19. A diffondere la notizia il comitato organizzatore del torneo attraverso un comunicato ufficiale, come si evince in basso:

“Si comunica che, a seguito dei controlli come da protocollo effettuati (test sierologici e tampone rinofaringeo) una giocatrice iscritta ai 31^ Palermo Ladies Open è risultata positiva al Covid 19. La giocatrice asintomatica, che aveva effettuato gli esami previsti al suo arrivo in città presso l’ambulatorio mobile adiacente l’albergo che ospita le tenniste, è stata trasferita in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale adibita ai pazienti asintomatici. “L’efficacia dei protocolli e dei relativi controlli – ha spiegato il Prof. Antonio Cascio, Ordinario di Malattie Infettive all’Università di Palermo e Consulente Anti-Covid del Torneo – ci ha permesso di intercettare un caso positivo tra le giocatrici arrivate a Palermo. La stessa giocatrice, in attesa dell’esito degli esami, era sempre rimasta nella propria stanza d’albergo”.