Nelle ultime ore Josip Ilicic ha fatto rientro in Slovenia per risolvere un problema personale e ricevere il supporto della sua famiglia, ritrovando così la serenità perduta. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Facebook”, Tony Di Piazza ha voluto augurare all’ex calciatore rosanero un pronto rientro in campo. Ecco il suo messaggio: “JOSIP ILICIC ti auguriamo un pronto ritorno in campo”. In basso il post in questione.

