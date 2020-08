Gian Piero Ventura non è più l’allenatore della Salernitana. Stando a quanto riferito dal club con una nota ufficiale, l’allenatore ha rassegnato le dimissioni concludendo la sua esperienza con il club campano all’indomani dell’ultima partita del campionato di Serie B. Ecco il comunicato: “L’U.S. Salernitana 1919, presso atto della volontà del tecnico Gian Piero Ventura di non proseguire alla guida della prima squadra, ringrazia il medesimo per il lavoro svolto, la professionalità e l’impegno profuso nel corso di questa stagione e gli augura le migliori fortune professionali”.