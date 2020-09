La Federazione Italiana Giuoco Calcio, tramite il proprio ufficio stampa, ha reso noto che un calciatore dell’Italia Under 21 del CT Paolo Nicolato è risultato positivo al test del COVID-19 nella giornata di ieri, lunedì 31 agosto, ed un altro è venuto a stretto contatto con una persona contagiata non sono stati ammessi al raduno degli Azzurrini in svolgimento da domenica 30 agosto presso l’Hotel Columbus di Lignano Sabbiadoro (UD).

I due calciatori, nel rispetto dei protocolli vigenti, sono stati posti in isolamento fiduciario secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente messa al corrente.