Attraverso il proprio sito ufficiale la Casertana ha annunciato la positività al Covid di un suo tesserato. Ecco quanto scritto:

“La Casertana FC comunica che, in seguito ai tamponi di routine effettuati lo scorso lunedì, è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico rossoblu.

La società ha disposto l’annullamento delle sedute di allenamento in programma e la sanificazione di tutti i locali utilizzati dalla prima squadra”.