Come si legge su “La Sicilia” non si fermano i contatti e colloqui tra il management di Joe Tacopina e i soci della Sigi, vige un patto di riservatezza tra le parti che attualmente che non fa trapelare grosse informazioni o indizi, ma già da un mese il commercialista Scibilia sta visionando le carte insieme al suo staff. Tacopina, come puntualizza il quotidiano locale, potrebbe anche accettare un ingresso all’interno della Sigi, ma soltanto a determinate condizioni. Ad oggi, questa sembra comunque l’ipotesi meno probabile.