TWW: “Cosenza, Voca in scadenza. Piace a diversi club di Serie B”

Idriz Voca potrebbe lasciare il Cosenza. Come riporta TuttoMercatoWeb.com il centrocampista kosovaro, uno dei protagonisti dei Lupi in questa stagione, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e il suo futuro è ancora incerto, anche perché il direttore sportivo Roberto Gemmi non è ancora sicuro della permanenza. Voca sarebbe nel mirino di alcuni club di serie B e ci sono stati contatti con l’entourage del giocatore, per cui presto verrà presa una decisione.

