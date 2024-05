Cremonese-Catanzaro, Vivarini: «Abbiamo la convinzione di poterli mettere in difficoltà»

Alla vigilia della gara contro la Cremonese, valevole per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, l’allenatore del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole, riprese da Calciocatanzaro.it:

«Sono stati giorni di lavoro tranquilli. Nessuno dei ragazzi ha mostrato cedimenti dal punto vista mentale nei due allenamenti svolti. Chiaramente valuteremo degli accorgimenti da fare e penseremo a qualche cambio per avere magari più energie a gara in corso. Abbiamo evidenziato le difficoltà riscontrate all’andata e soprattutto abbiamo capito come possiamo giocarcela anche a Cremona. L’importante sarà sbagliare il meno possibile e leggere al meglio la partita. Sappiamo quello che dobbiamo fare noi, speriamo che loro non facciano niente (ride, ndr).

Avremo una grande cornice di pubblico al nostro seguito e abbiamo bisogno dei tifosi per passare il turno. Ci sentiamo forti, speriamo di sfornare una grossa prestazione. La convinzione di poter mettere in difficoltà la Cremonese c’è l’abbiamo, all’andata potevamo segnare più di due gol e partiamo quindi con i presupposti per far bene. Abbiamo sempre dato la giusta importanza a tutti, soprattutto ai ragazzi che hanno giocato meno. Il lavoro svolto dallo staff tecnico è stato importante e in questo momento lo si ritrova. Sono molto contento per coloro che hanno sofferto un po’ di più nell’arco della stagione e ora stanno dando un apporto importantissimo alla squadra. Ci hanno dato quella linfa che ci ha permesso di ottenere risultati importanti, bisogna solo evidenziarne la loro bravura nel fare gruppo».