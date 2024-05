VIDEO: tutto pronto al “Penzo” per la semifinale di ritorno Playoff Serie B Venezia-Palermo

Si prospetta una partita emozionante quella che attende il Palermo a Venezia per la semifinale di ritorno dei playoff di serie B. Con l’obiettivo di vincere con almeno due gol di scarto per accedere alla finale, i giocatori e i tifosi del Palermo devono essere pieni di speranze e aspettative. La serie B è sempre piena di sorprese e intensità, e queste partite sono cruciali per determinare chi avrà l’opportunità di lottare per un posto in serie A.

Sui social la clip dello Stadio “Penzo” che questa sera sarà tutto esaurito in occasione della gara. Oltre10mila gli spettatori presenti, poco più di trecento quelli rosanero.

