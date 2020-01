Il ds de Vicenza Giuseppe Magalini si prepara a dare il benvenuto all’attaccante classe ’87 Matteo Ardemagni in arrivo dall’Ascoli. Il presidente Stefano Rosso vuole completare l’assalto alla Serie B e con Ardemagni, ma non solo, lo dimostrano ancora di più. Dal club veneto potrebbe anche partire, fino al termine della stagione, il centrocampista Jari Vanderputte classe ’96 e che interessa a Spal, Verona, Lecce e Sassuolo. Sempre in Serie C, scrive l’edizione odierna di “Tuttosport”, il Novara valuta la richiesta del Chievo Verona per il centrocampista Filippo Nardi. Il club piemontese potrebbe cedere il calciatore, ma tenerlo in prestito fino al termine del campionato. Il Gozzano è pronto ad accogliere il difensore Giuseppe Figliomeni (’87) che ha rescisso col Catanzaro, sul quale ci sarebbe anche il Lecco. Gozzano che per l’attacco pensa anche a Giacomo Tulli (’87) del Trapani, decisivo con 6 gol in 30 presenze nella passata stagione conclusa con il ritorno in B dei siciliani. Catanzaro vicino a convincere la punta Matteo Di Piazza (’88) a lasciare il Catania. Il difensore Alessandro Eleuteri (’98) dalla FeralpiSalò all’Alessandria passando per Bergamo. Il terzino destro, che frequenta spesso la fascia e va anche al cross, lascerà i leoni del Garda, dove era arrivato in prestito in estate dall’Atalanta (lo scorso anno era al Ravenna), e con la stesso formula sarà girato ai Grigi fino a giugno. Oggi può essere la giornata di Davide Di Quinzio (’89) in grigio, alla terza stagione a Pisa, ma un po’ chiuso. Anche se il Monza non ha ancora rinunciato a lui. La Feralpisalò ottiene dal Pescara il difensore Davide Vitturini (’97) ex Fano. Saluta i bresciani il difensore Giorgio Altare (’98) che rientra al Genoa che lo gira all’Olbia. Il ds Gianluca Andrissi vorrebbe anche il difensore Lorenzo Checchi (’91) capitano dell’Imolese, che per una scelta tattica dovuta al cambio di modulo, potrebbe anche far partire. Il ds bolognesi Filippo Ghinassi per l’attacco pensa a Francesco Golfo (’94; proprietà Parma) del Trapani, che interessa anche al Potenza. FeralpiSalò: per l’attacco i nomi “caldi” sono Rocco Costantino (’90) della Triestina e l’altoatesino Manuel Fischnaller (’91) del Catanzaro, che può avere il difensore Sergio Contessa (’90) e il centrocampista Francesco Corapi (’85) dal Trapani. Saluta il Sondrio (Serie D) il difensore centrale e capitano Cesare Ambrosini (’90) ex Como, e firma per il Rimini, che pensa al centrocampista Lorenzo Remedi (’91) della Giana e Danilo Bulevardi (’95) della Cavese, romagnoli che monitorano anche il difensore Matteo Brunot (’95) del Siena, che può cedere la punta Alessio Campagnacci (’87) all’Arzignano. Siena che per l’attacco valuta il possibile ritorno di Pietro Cianci (’96) dal Teramo, oppure Matteo Brunori (’94) dal Pescara, nello scorso campionato 13 reti in 35 gare con l’Arezzo. Si avvicina al Cesena il difensore Alessandro Minelli (’99; proprietà Parma) che i ducali fanno rientrare dal Trapani. La Giana restituisce al Brescia il difensore Angelo Cazzago (2000). Alto Adige, in arrivo l’interno Alessandro Sbaffo (’90) dal Gubbio. Al Ravenna il centrocampista Lorenzo Gavioli (2000; proprietà Inter) dal Venezia, e tratta la rescissione col difensore Stefano Pellizzari (’97). Verso il Rieti l’attaccante Christian Carletti (’96) del Carpi. Il difensore Edoardo Soldati (2000) rientrato al Venezia dal Picerno, scende nella Lucchese in D, categoria dove i lucani collocano il portiere Antonino Fusco (2000) al Gladiator. L’AlbinoLeffe cede al Ponte San Pietro (D) la punta Nicola Travellini (2000).