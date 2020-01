Tra Spinelli e Livorno tutta sembra essere addio. La squadra è ultima in classifica e teme la retrocessione, i tifosi sono in sciopero e a questo vanno aggiunti i tanti rifiuti da parte dei calciatori, durante questo mercato invernale. A tutto questo va aggiunta la volontà della famiglia Spinelli di passare la mano dopo 21 anni fatti di gioia (partecipazione all’Europa League) e amarezze (retrocessione in Lega Pro). Oltre che il presidente Aldo Spinelli (80 anni compiuti una decina di giorni fa), anche il figlio Roberto vuole cedere la società. Le trattative, scrive l’edizione odierna di “Tuttosport”, sembrano essere due. Il primo gruppo è argentino (la famiglia Spinelli lo ritiene poco credibile) ed è legata alla Sr Investments Group e a Cristian Traverso, ex calciatore del Boca Juniors. Questo gruppo vorrebbe acquisire tutto il pacchetto societario e hanno provato ad accelerare i tempi, ma il tutto si è arenato al momento della richiesta di firmare un precontratto da parte di Spinelli. Il secondo gruppo invece fa capo al costruttore Antonio Ciffarella (ha costruito lo stadio di Frosinone e si appresta a realizzare quello di Caserta). Lui entrerebbe, inizialmente, con una quota e con l’obiettivo di rifare lo stadio e con il tempo entrare in pieno possesso della società. Questa sembra la più fattibile per Spinelli e lo spiega lui stesso: «Gli argentini si sono detti disponibili ad aiutarci se abbiamo bisogno di giocatori – spiega –, ma qui non vengono. Forse vogliono restare alla finestra per vedere come va a finire la stagione. Con Ciuffarella, invece, il discorso è sempre aperto. Lo ribadiamo: se vengono persone credibili e che hanno voglia di prendersi queste stesse nostre responsabilità, saremo felicissimi anche di collaborare con una quota di minoranza. L’importante è che ci siano progetti seri e Ciuffarella avrebbe interessi particolari anche sullo stadio».