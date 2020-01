L’edizione odierna de “Il Gazzettino” si sofferma sullo scambio tra Venezia e Pordenone. Monachello approda in laguna, mentre Bocalon in Friuli. Il Venezia scommette sull’ex Palermo per tenersi stretta la Serie B. L’ultimo gol del centravanti di Agrigento classe ’94 risale al 18 febbraio scorso nel 2-0 del Pescar a Crotone. Nel suo percorso, dopo la Primavera con gli emiliani, subito un trasferimento in Ucraina nel Metalurh Donetsk, quindi Olimpiakos Nicosia (Cipro), Monaco (Francia) senza esordire, Cercle Bruges (Belgio) ed Ergotelis (Creta) per poi sbarcare in Serie B a Lanciano nel 2014; da lì 10 gettoni in A con l’Atalanta, un’annata a metà Bari-Ternana, poi il Palermo del ds Lupo, Ascoli (21 gare e 7 centri, sua miglior stagione) e appunto Pescara e Pordenone per 165 partite e 33 gol da professionista.