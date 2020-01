Il Frosinone prova a centrare la promozione nella massima serie e adesso, con l’arrivo dal Lecce del centrocampista Andrea Tabanelli, mette una freccia in più al proprio arco. Il club ciociaro, scrive l’edizione odierna di “Tuttosport”, si aggiudica il calciatore per 250mila euro; per il calciatore invece un contratto di due anni e mezzo. Oltre Tabanelli è già arrivato il terzino sinistro Massimo Coda dall’Ascoli, ma non finisce qui. Il club del presidente Stirpe, infatti, prova ad inserirsi nella corsa per Massimo Coda che non rinnoverà con il Benevento. In Serie B potrebbe approdare Davide Di Molfetta, 23 anni, in uscita dal Catania ed interessa al Pisa, ma anche al Frosinone. Il centrocampista belga-congolese Stephane Omeonga, 23 anni, ha fatto la sua scelta: rientrato al Genoa dal prestito al Cercle Bruges, era inseguito da Cosenza e Venezia. L’hanno spuntata i calabresi, che si erano fatti avanti per primi e che dovrebbero offrire più possibilità di mettersi in mostra. La Cremonese è molto vicina all’ultimo talento sfornato dal vivaio del Napoli, il trequartista Gianluca Gaetano, 20 anni il 5 maggio, che Ancelotti aveva reimpostato mezzala. C’era mezza B sulle sue tracce, fin dalla scorsa estate, dovrebbe averla spuntata la Cremonese, chiamata a raddrizzare una stagione finora fallimentare. E in grigiorosso potrebbe approdare anche l’attaccante esterno Antonio Di Gaudio, 30 anni, in uscita dal Verona dove non trova spazio, la trattativa è ben avviata. Il difensore Francesco Barba, 26 anni, proprietà Chievo, è in prestito nella Liga spagnola al Valladolid: vorrebbe andarsene (5 presenze per 450’), su di lui il Benevento e i greci dell’Aek Atene. Il Pisa potrebbe sostituire il difensore marocchino Ramzi Aya, 29 anni, a un passo dalla Salernitana, con Emanuele Terranova, 32 anni, 5 partite coi grigiorossi in stagione per 450.’ L’Ascoli tratta col Frosinone il centrocampista Mirko Gori, 26 anni,

che a giugno va in scadenza: trattativa non semplice. Ascoli che fa un pensierino al portiere Enrico Alfonso, 31 anni, 3 gare in A col Brescia e per sostituire il terzino sinistro D’Elia bussa al Sassuolo per Alessandro Tripaldelli, 21 anni il 9 febbraio, ex Crotone. Ascoli che era vicino al trequartista Leonardo Morosini, 24 anni, in uscita dal Brescia, ma ora si è fatto sotto il Brighton, Premier League inglese. Pordenone sulle tracce del centrocampista Luca Crecco, 24 anni, scuola Lazio, che nel Pescara fatica a imporsi (6 gare per 315’). Lo Spezia insegue una delle colonne del Pontedera, 2° nel girone A di Serie C: il difensore Luca Piana, 25 anni, 13 presenze e 3 gol in stagione. Cittadella: è fatta per il ritorno dell’attaccante Francesco Stanco, 32 anni, già coi veneti nei primi sei mesi del 2015. Arriva dalla FeralpiSalò (Serie C girone B) dove è sbarcato ad agosto dopo essere rimasto svincolato dalla Sambenedettese. Oggi il terzino disoccupato Cristian Molinaro, 36 anni, firma per il Venezia, che chiude per il noto scambio di attaccanti col Pordenone: Gaetano Monachello, 26 anni, in Laguna, Riccardo Bocalon, 30 anni, in Friuli.