Trattativa in uscita per la Fiorentina. Il club del presidente Commisso sta per cedere, al Flamengo, l’attaccante Pedro arrivato in estate dalla Fluminense per 3 milioni più bonus e utilizzato complessivamente meno di un’ora. Un flop per il quale la società viola sta correndo ai ripari e chiuderà oggi con il Flamengo da tempo sulle tracce del 22enne centravanti e passato in vantaggio sul Gremio. Oggi il ds della Fiorentina Pradè riceverà l’entourage di Pedro (escluso anche ieri dai convocati come già sabato scorso e ormai sempre più ai margini) per valutare la proposta brasiliana, 14 milioni di euro più una percentuale sempre a favore dei viola su un’eventuale futura rivendita del giocatore. L’operazione servirà a foraggiare le prossime in entrata, un centrocampista (il preferito resta Duncan come ha fatto capire anche ieri Iachini che lo ha allenato a Sassuolo ma sul giocatore c’è anche il Milan, di qui i radar viola pure su Meitè e Fofana) e un difensore che rischia però di non essere Bonifazi visto il pressing della Spal. Tra i nomi circolati anche quelli di Juan Jesus e Kumbulla. Mentre su Ceccherini, che finora ha avuto pochissimo spazio, si starebbe muovendo il Genoa. Trattative di un mercato di riparazione arrivato al giro di boa, da oggi scatta il conto alla rovescia per la chiusura prevista per l’ultimo giorno di gennaio, venerdì 31, alle ore 20. A muoversi con decisione in questi giorni c’è il Lecce. Ed ecco quindi che il club giallorosso sta stringendo per il fantasista Saponara, in prestito al Genoa ma di proprietà della Fiorentina e Ionita, centrocampista del Cagliari, individuato come la pedina ideale per irrobustire la linea mediana sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il Lecce inoltre sfida una diretta concorrente per Bourabia: il centrocampista in uscita dal Sassuolo è infatti finito anche nel radar del Brescia che nel frattempo ha ufficializzato l’acquisto del fantasista finlandese Skrabb e che non molla la pista turca che porta allo sloveno del Fenerbahce, Zajc, ex Empoli. La Sampdoria prosegue l’operazione di limatura con il Napoli per trovare l’intesa sul difensore Tonelli mentre è praticamente fatta per il trasferimento in Spagna, al Celta Vigo, del difensore Murillo. I blucerchiati lavorano anche con l’Empoli per portare a Genova l’attaccante La Gumina. L’altra parte della città, quella rossoblù, potrebbe vedere il Genoa rinforzarsi in difesa con l’atalantino Arana, a Bergamo in prestito dal Siviglia. Intanto il club del presidente Preziosi potrebbe riscattare l’attaccante Pinamonti per avere margini di manovra a stretto girio di posta sul tenerlo o girarlo nella seconda metà della stagione. Da segnalare che il Verona ha annunciato l’ingaggio dell’ex attaccante milanista Borini e intanto si muove con l’Inter per provare a chiudere un’operazione in prestito con l’Inter: l’obiettivo è Dimarco, laterale tuttofare che in nerazzurro non trova spazio. Al capitolo uscite, l’Hellas ha ufficializzato l’addio di Bessa che torna in patria, in Brasile, per la precisione al Goias. L’attaccante dell’Udinese, Pussetto, ieri era al Watford per firmare il contratto di 4 anni e mezzo dopo aver sostenuto le visite mediche. Sempre per quanto riguarda gli attaccanti, il Sassuolo – che non perde di vista Farias del Lecce – si è mosso in maniera decisa per il blucerchiato Caprari, ma la Sampdoria valuta una cessione solo a titolo definitivo a una cifra non inferiore ai 15 milioni. La notizia era nell’aria da tempo, nelle prossime ore può diventare ufficiale: l’atalantino Ibanez sempre più vicino al Bologna. Curiosità: Marco Motta è andato in Indonesia, al Persija Jakarta con l’ex milanista Honda. Questo quanto scrive l’edizione odierna di “Tuttosport” riguardanti le trattative di calciomercato in Serie A.