Scambio di mercato tra Inter e Roma. Il club nerazzurro spedisce a Milano l’esterno d’attacco Matteo Politano, da Roma invece, fa il viaggio inverso, il terzino Leonardo Spinazzola. L’attaccante ex Sassuolo è già arrivato a Roma, adesso farà le visite mediche e Villa Stuart e poi firmerà con il club che l’ha visto crescere e arrivare fino alla Primavera. Spinazzola invece dovrà sistemare gli ultimi dettagli e poi firmare con l’Inter. In alto, ma anche in basso, la foto di Politano arrivato a Roma, pubblicata dal sito dell’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.