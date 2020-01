Scrollarsi di dosso tutti i malumori e vincere. Saranno questi i prossimi compiti, da fare in campionato, per il Palermo. I rosanero hanno vissuto un sabato, dopo la gara contro il San Tommaso, ma anche una domenica di fuoco, smorzato dal pareggio tra Castrovillari e Savoia, che tiene questi ultimi ancora a -3 dalla squadra allenata da Rosario Pergolizzi.

Che questo, risicato, distacco non faccia dormire sonni tranquilli alla dirigenza rosanero è innegabile. Domenica il Palermo, impegnato contro il Roccella, sarà l’occasione per risollevare l’umore, al momento sotto i tacchi, di tutta la piazza, oltre che della squadra, uscita scura in volto dal campo di Pratola Serra dopo il pareggio per 1-1. Al Barbera arriverà un avversario che, almeno sulla carta, sembra facile da superare, ma non sarà così, perché il club calabrese cercherà di ostacolare il cammino verso la gloria dei siciliani.

Il Palermo, per raggiungere la vittoria, si aggrapperà anche ai numeri e spera che questi, ancora una volta, siano benevoli. I numeri, che potrebbero far sorridere Pergolizzi, viste le difficoltà nello scegliere l’undici iniziale per via delle assenze di Doda e Vaccaro, riguardano il cammino esterno del Roccella, ma non solo.

Il club calabrese, infatti, in questa stagione ha raccolto 18 punti, ma 7 in trasferta (ben nove squadre hanno fatto meglio), arrivati grazie ad un pareggio, in casa del Marina di Ragusa, e due vittorie, la prima in casa del San Tommaso e l’ultima per 0-2 in casa del Corigliano il 5 gennaio. Sempre con 2 gol di scarto è arrivata la sconfitta esterna più pesante per il Roccella; si tratta del 2-0 contro la Cittanovese dello scorso 8 dicembre. I gol lontano dalle mura amiche, per il club della locride, non sono nemmeno molti, perché sono 6 in dieci trasferte e proprio 10 sono quelli incassati.

Il Palermo, dal canto suo, risponde con il terzo miglior cammino stagionale interno. Solamente Savoia (26 punti) e Gugliano (25) hanno fatto meglio. I punti conquistati dal club di viale del Fante sono 22, grazie alle 7 vittorie e al pari a reti inviolate, nell’ultima del 2019, contro il Troina. I punti più bassi sono stati le sconfitte contro Savoia (0-1) ed Acireale (1-3); il punto più alto, invece, è la vittoria per 6-0 contro il Corigliano. Anche questi sei gol hanno permesso al Palermo di avere il secondo miglior attacco tra le mura amiche e adesso è a quota 23, uno in meno rispetto al Giugliano.

Indubbiamente i numeri fanno sorridere il Palermo, ma non sono questi a decidere il risultato della gara. Al 90′, però, si potrà sapere se questi avranno dato ragione di sorridere a Pergolizzi e la sua squadra.