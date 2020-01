Il futuro dell’Acr Messina è sempre più incerto. Gli Sciotto, di conseguenza il club messinese, da ieri non hanno più un direttore organizzativo (Davide Morello) e un addetto stampa (Giuseppe Fontana). Addii che arrivano dopo quelli di del responsabile dell’area tecnica Pasquale Rando e del dg Antonino D’Arrigo. Il gruppo Camaro ha detto addio dopo solo sei mesi e quindi, adesso, viene meno il progetto di rilancio del club giallorosso. La società adesso sarebbe alla ricerca di un dirigente in grado di portare avanti la “macchina” e lo deve fare in maniera urgente per non creare ulteriori disagi alla squadra. L’addio da parte dei dirigenti del Camaro porterà sicuramente ad una rimodulazione dei canoni di affitto del “Despar Stadium”, impianto gestito dal Camaro e utilizzato dall’Acr per gli allenamenti settimanali. In mezzo a tutto questo caos si pensa anche al mercato. La squadra ha bisogno di un difensore centrale e un attaccante. Proprio per il reparto avanzato, si legge su l’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud”, sembra essere ben avviata la trattativa per con la Cavese Eddin El Ouzani. L’Acr ha già fatto la sua offerta, adesso spetta al calciatore decidere se accettare o meno il trasferimento.