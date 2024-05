Tuttosport: “Serie B, iniziato il valzer dei direttori sportivi”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul valzer dei direttori sportivi in serie B.

La Sampdoria si prepara a una nuova rivoluzione sul mercato, ma ancora non è chiaro chi guiderà queste operazioni. Anche se la permanenza di Andrea Mancini come direttore sportivo e di Andrea Pirlo come allenatore sembra probabile, resta da definire il ruolo dirigenziale che potrebbe sostituire Nicola Legrottaglie, il cui contratto è in scadenza.

Possibili Candidati Dirigenziali

Guido Angelozzi: Attualmente al Frosinone. Ha ricevuto contatti dalla Sampdoria ma sta valutando altre opzioni.

Javier Ribalta: Ex dirigente del Marsiglia. Anche lui in fase di valutazione delle offerte.

Claudio Chiellini: Attuale guida della Juventus Next Gen. Nome che ritorna in considerazione.

Pietro Accardi: Ex giocatore della Sampdoria, attualmente ds dell’Empoli. Sempre una candidatura ciclica per la Sampdoria.

Pianificazione per il Futuro

Dopo l’eliminazione ai playoff contro il Palermo, la Sampdoria dovrà ffrontare il secondo campionato consecutivo in Serie B con l’ambizione di giocarsi le prime posizioni.

Movimenti sul Mercato dei Direttori Sportivi in Serie B

Paolo Bravo: Successo con il Sudtirol (una promozione in B, un playoff e un altro sfiorato).

Possibile destinazione: Pisa o Empoli.

Magalini:

In uscita dal Catanzaro, con possibile destinazione Spezia.

Roberto Goretti: Lascia la Reggiana per la Fiorentina. Sostituito da Marcello Pizzimenti (ex Foligno, Perugia, Cosenza, Genoa).

Lovisa: Giovane talento di 28 anni, ha guidato la promozione in Serie B della Juve Stabia. Interessato a Catanzaro e Pisa.

Modena:

Promozione di Catellani a ds, sostituendo Vaira. Conferma di Pierpaolo Bisoli come allenatore dopo aver raggiunto la salvezza.

Brescia: In attesa delle decisioni di Cellino. Castagnini e Maran hanno il contratto rinnovato automaticamente con il raggiungimento della salvezza, ma il futuro è ancora incerto.

La Sampdoria è in una fase di incertezza dirigenziale, ma si sta preparando per un mercato estivo importante per costruire una squadra competitiva per la prossima stagione in Serie B. Allo stesso tempo, molti direttori sportivi sono in movimento, con cambiamenti significativi attesi in diverse squadre della Serie B.