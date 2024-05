Gazzetta dello Sport: “Venezia, finale vicina. Ma il Palermo ci crede e prepara l’impresa”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di questa sera tra Venezia e Palermo e la preparazione di entrambe le squadre.

Sale la tensione per la partita di ritorno dei playoff. Il Venezia ha un leggero vantaggio dopo la vittoria di 1-0 nella partita di andata, il che gli permette di essere un po’ più tranquillo, dato che può permettersi anche di perdere con un gol di scarto nel match di ritorno e comunque passare alla finale. Tuttavia, il Palermo non è certo fuori gioco, considerando la loro precedente vittoria al Penzo, grazie alla tripletta di Brunori. Il ricordo di quella vittoria sicuramente darà una spinta di fiducia al Palermo, che deve mirare a vincere con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato. Sarà sicuramente una partita emozionante con entrambe le squadre che hanno tutto da giocare!

Qui Venezia Attesa febbrile in città negli ultimi giorni, sono stati venduti 10.003 biglietti (304 agli ospiti), e sono sold out curva sud, curva nord local e di stinti. E’ atteso in mattinata il ritorno del presidente Nuncan Niederauer (con la moglie), che per la cabala potrebbe andare ancora in curva come nelle ultime gare interne che aveva seguito accanto alla sua squadra. Paolo Vanoli recupera Altare ed Ellertson dalla squalifica, mentre Pierini – decisivo all’andata – può essere riconfermato, anche se nelle ultime gare casalinghe aveva giocato Gytkjaer al fianco di Pohjanpalo: per il tecnico del Venezia restano i ballottaggi Zampano-Bjarkason e Lella-Andersen fino all’ultimo.

Qui Palermo Serve un’impresa per vincere con due gol di scarto, quindi, al Palermo. Michele Mignani, al di là delle dichiarazioni («Difficile pensare di cambiare una squadra che nelle ultime partite ha dato segnali positivi. Dobbiamo provare a vincere negli ultimi minuti» ha dichiarato), sembra andare verso una soluzione offensiva, con una formazione che probabilmente sarebbe stata più adatta per la gara d’andata da-

vanti a quasi 35mila tifosi e che ricalca il modello che aveva fatto bene con la Sampdoria nel turno preliminare. Senza Desplaches (lesione al retto femorale della coscia sinistra) torna in porta Pigliacelli e, con Lund a mezzo servizio per problemi

muscolari, a sinistra c’è l’ex Di Mariano. In mezzo probabile la rinuncia a Gomes con Insigne e Brunori dietro a Soleri.