Serie B, chi vincerà i playoff? Palermo spacciato secondo i bookmakers, le quote aggiornate

Le quote dei bookmakers indicano chiaramente il favoritismo per la promozione in Serie A. Venezia è il grande favorito con una quota di 1,70, il che riflette la loro solida performance fino a questo punto dei playoff e probabilmente anche la loro vittoria di 1-0 nella partita di andata delle semifinali. La Cremonese segue con una quota di 2,25, suggerendo che anche loro sono visti come una seria contendente per la promozione, anche se con meno favoritismo rispetto al Venezia.

Le quote si alzano notevolmente per le squadre considerate outsider: il Catanzaro con una quota di 10 e il Palermo con una quota di 15. Queste quote riflettono la percezione che sia molto più improbabile che queste squadre prevalgano nei playoff, soprattutto considerando gli ostacoli che devono superare, come nel caso del Palermo che deve recuperare da una sconfitta nell’andata della semifinale.

In sintesi, secondo i bookmakers, Venezia e Cremonese sono le squadre con le maggiori probabilità di conquistare la promozione, mentre Catanzaro e Palermo sono visti come sfavoriti, con il Palermo che ha la sfida più ardua davanti a sé.

Venezia 1,70

Cremonese 2,25

Catanzaro 10

Palermo 15