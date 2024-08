Tuttosport: “Serie B, diritti tv. Si parte con Dazn. Oggi arriva anche l’annuncio di Sky?”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul campionato di B e sui diritti Tv.

La questione dei diritti televisivi della Serie B sembra finalmente avviarsi verso una soluzione positiva. La grande novità è che la prima giornata del campionato cadetto, in programma questo weekend, non andrà “al buio”. DAZN ha ufficialmente firmato l’accordo per trasmettere tutte le partite del campionato per i prossimi tre anni. La conferma è arrivata sia dalla Lega B che dal broadcaster, segnando la continuazione di una collaborazione iniziata nel 2018. Come ha dichiarato Stefano Azzi, CEO di DAZN, l’obiettivo è ora quello di “coinvolgere ancora più tifosi” in questo percorso ormai vicino al decennale.

Anche il presidente della Lega B, Mauro Balata, ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando la difficoltà di ottenere questo risultato in un contesto competitivo sempre più dominato dalle grandi competizioni internazionali che sottraggono risorse ai campionati nazionali, anche attraverso i diritti televisivi.

Il campionato inizierà quindi su DAZN con l’open day venerdì alle 20:30, con la sfida tra Brescia e Palermo. DAZN garantirà la copertura dell’intera prima giornata e di tutto il campionato per i prossimi tre anni. Fino a ieri mattina, la situazione era tutt’altro che certa, con il rischio concreto che la prima giornata potesse essere coperta solo dalla radio.

Ora, l’attenzione si sposta su Sky, il secondo grande player del mercato televisivo italiano. Si attende la firma dell’accordo e l’annuncio ufficiale, che dovrebbero arrivare tra oggi e domani. Sky, che trasmette già tre partite di Serie A ogni weekend, ha un forte interesse a mantenere la Serie B nel proprio pacchetto, visto che i suoi abbonati sono ormai abituati ad avere accesso a tutta la Serie B. La cifra stabilita per il bando, 13 milioni di euro a broadcaster, non è negoziabile, e sembra che Sky stia per finalizzare l’accordo dopo essersi concentrata nei giorni scorsi sull’annuncio del resto del palinsesto calcistico.

Infine, per quanto riguarda Amazon Prime Video, che dovrebbe fungere da distributore con la regia della Lega B, l’inizio delle trasmissioni potrebbe slittare alla terza o quarta giornata, o al massimo dopo la prima sosta del campionato.

In sintesi, il campionato di Serie B sarà visibile su DAZN fin dall’inizio, con Sky e Amazon che dovrebbero presto unirsi alla copertura televisiva, garantendo così un’ampia diffusione del torneo su più piattaforme.