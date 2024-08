Tuttosport: “Dalla Salernitana chance a Soriano. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

La Salernitana, in attesa della formalizzazione del passaggio di proprietà previsto per il 16 agosto, si prepara a un potenziale nuovo innesto. Nei prossimi giorni, Roberto Soriano, trequartista svincolato di 33 anni, si allenerà con la squadra. Soriano, nato a Darmstadt, Germania, vanta un’esperienza significativa in Serie A con 279 presenze, 34 gol e 32 assist, oltre a 43 presenze, 3 gol e 2 assist in Serie B. Questo potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la Salernitana.

Nel frattempo, il Pisa ha ufficializzato l’acquisto di Alexander Lind, giovane punta danese di 22 anni, dal Silkeborg per circa tre milioni di euro. Lind è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio scandinavo, con 64 presenze e 18 gol nella massima serie danese. Il club toscano sta inoltre lavorando per assicurarsi altri rinforzi, tra cui Oliver Abildgaard, centrocampista danese del Como, e Luca Zanimacchia, esterno d’attacco della Cremonese. Il Pisa sta anche monitorando Sebastian Sebulonsen, terzino destro norvegese del Brondby.

Il Frosinone ha ufficializzato l’arrivo di Ebrima Darboe, centrocampista gambiano proveniente dalla Roma. Darboe, prodotto del vivaio giallorosso, si trasferisce in prestito secco dopo un’esperienza alla Sampdoria.

Il Bari, dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese, potrebbe necessitare di un fantasista per aggiungere imprevedibilità al suo gioco. Tra i nomi considerati c’è l’uruguaiano Gaston Pereiro, proposto dal Cagliari, che ha recentemente concluso un prestito alla Ternana.

Il Cagliari, oltre a cercare di piazzare Pereiro, sta lavorando per il trasferimento del terzino destro Alessandro Di Pardo al Modena. Il Cosenza, invece, è interessato a Tommaso Corazza, giovane terzino sinistro uscito dal vivaio rossoblù, e a Guillermo May, trequartista argentino del Newell’s Old Boys.

La Juve Stabia ha richiesto al Crotone il terzino destro Riccardo Spaltro, ex Roma, che ha giocato in Serie C con Potenza e Crotone nella scorsa stagione.

Sampdoria: Campagna abbonamenti da record

Sul fronte degli abbonamenti, la Sampdoria ha superato il numero di tessere staccate la scorsa stagione, raggiungendo oltre 18.229 abbonamenti. La campagna resterà aperta fino al 23 agosto, con l’obiettivo di raggiungere almeno 20.000 sottoscrizioni, segno di un rinnovato entusiasmo tra i tifosi blucerchiati.