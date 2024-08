Corriere dello Sport: “Il Monza spinge per riavere Zerbin. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie A.

Matteo Cancellieri, con Pontus Almqvist, al Parma. Dopo gli accordi impostati la scorsa settimana, il club ducale ha perfezionato i due colpi richiesti dall’allenatore Fabio Pecchia prima dell’inizio del campionato. Con l’attaccante romano c’era già un’intesa e gli ultimi giorni sono serviti per definire anche quella con la Lazio, sulla base di un prestito oneroso a 1,2 milioni di euro più diritto di riscatto. L’ex Verona arriva quindi subito con lo svedese, reduce dall’esperienza al Lecce e desideroso di tornare in A.

PALOMINO FIRMA. Colpi anche per il Cagliari, che ieri ha fatto svolgere a José Luis Palomino le visite mediche, prima della firma sul contratto di un anno con opzione per un’altra stagione: oggi l’ufficialità. E invece Gianluca Gaetano? Con il centrocampista è tutto ok, in questi giorni è previsto un nuovo avvicinamento tra i rossoblù e il Napoli. Pure a Bergamo, dopo il naufragio dell’operazione Marc Pubill, sono attese importanti novità: «Non è stato possibile perfezionare il trasferimento», si legge in una nota del club secondo cui lo spagnolo non avrebbe superato il supplemento di visite mediche di ieri mattina. Nelle scorse ore è ripartita così la caccia al nuovo esterno, con Wesley del Flamengo davanti a Neco Williams del Nottingham Forest. Per il primo c’è la totale stima tecnica tanto che è stata presentata un’offerta da circa 16 milioni di euro con bonus. Così, anche gli agenti di Pubill hanno ripreso a guardarsi intorno una volta appresa la volontà dell’Atalanta di non formalizzare l’affare. Con l’atteso addio di Teun Koopmeiners, si sono intensificati già da qualche giorno i contatti per Matt O’Riley, considerato la prima scelta per il centrocampo. L’ultimo rilancio della Dea, che potrebbe essere ritoccato verso l’alto, è di 22 milioni di euro. Sul fronte partenze si attendono novità anche per El Bilal Touré, che ha chiesto la cessione insieme a Mitchel Bakker: quest’ultimo, però, è tra i convocati per la Supercoppa.

GOSENS DECIDE. Capitolo Robin Gosens: il tedesco resta la prima scelta del Torino, ma ha chiesto del tempo perché spinto dal desiderio di tornare a Bergamo in caso di uscita di Bakker. Con l’ambiente nerazzurro del resto ha un ottimo rapporto e giocare la Champions rappresenta uno stimolo importante. Ma i granata hanno fretta e aspettano in queste ore una risposta definitiva dall’ex Inter, anche se si sono tutelati bloccando Borna Sosa dell’Ajax, con la formula del prestito e diritto di riscatto.

Le altre. Ieri il Lecce ha incontrato l’agente di Lassana Coulibaly per trovare un accordo definitivo sul contratto. Il Monza spinge per il ritorno di Alessio Zerbin, mentre il Torino resta al lavoro pure per l’austriaco Flavius Daniliuc. Ore caldissime anche per il Genoa: ieri i liguri hanno chiuso per il terzino Brooke Norton-Cuffy dell’Arsenal. Infine, è ufficiale Youssef Maleh all’Empoli.