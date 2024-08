Corriere dello Sport: “Bari su Iannoni. Djuric e Valoti colpi per Grosso. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Daniele Verde è da ieri un calciatore della Salernitana. Ha assistito da granata al match all’Arechi con lo Spezia. Era arrivato nel pomeriggio accompagnato dal suo agente, Parlato, per firmare il contratto. Approda a Salerno in prestito con diritto e obbligo di riscatto a 1 milione. «Un saluto a tutti i tifosi, ci vedremo presto in campo. La 10? Speriamo bene». È quella di Boulaye Dia, che in settimana quasi certamente passerà alla Lazio dopo l’accordo con gli agenti. Nell’operazione Dia rientra il prestito dell’esterno destro paraguaiano Diego Gonzalez. Col Cagliari si tratta per portare in granata Gianluca Lapadula. Il club sardo vuole 2 milioni per la cessione definitiva, i campani propongono un prestito con obbligo. Per quanto riguarda Lassana Coulibaly, Petrachi e Corvino sono d’accordo su tutto: alla Salernitana andranno 2 milioni. Per lui il prolungamento del contratto di un anno, fino al 2027, e lo stesso ingaggio di Salerno (1 milione). Il Torino insiste per Flavius Daniliuc, la Salernitana accetta di ridurre la richiesta (da 5 a 3 milioni) ma intende cederlo a titolo definitivo. Il Toro, invece, propone un prestito con diritto di riscatto. Roberto Soriano dovrebbe allenarsi con i granata per essere poi forse tesserato. Convocato il CdA per le 17 del 16 agosto. C’è una proposta di acquisto di un gruppo di imprenditori del Nord.

ALTRI AFFARI. Il ds Magalini è al lavoro per completare il Bari. Piace Edoardo Iannoni del Perugia. Si tratta di un’operazione comunque complicata per la valutazione che va ben oltre il milione di euro data al giocatore, appetito da altre società. Resta nel mirino del Cesena Mattia Maita, apprezzato da Michele Mignani che l’ha allenato per due stagioni e mezzo in biancorosso. Per la retroguardia continua a rimbalzare il nome di Davide Biraschi svincolatosi anche se l’esperto difensore aspetta la A. Il Cesena è in pole per Mattia Maita, ma non arriverà il portiere Nikita Contini del Napoli. Il Sassuolo saluta il centrale brasiliano Ruan Tressoldi in prestito al San Paolo. In uscita il norvegese Kristian Thorstvedt, valutato dal Bologna. Piacciono l’estremo difensore rumeno Andrei Radu dell’Inter, conteso dalla Samp, il trequartista Mattia Valoti e il centravanti Milan Djuric del Monza. La Reggiana perde il mediano polacco Filip Jagiello del Genoa, che andrà al Lech Poznan. In attacco pedinato Manuel Marras. Festeggiato il passaggio del turno di Coppa Italia il Pisa aspetta rinforzi. Oltre a Luca Zanimacchia della Cremonese piace Lorenzo Carissoni del Cittadella. Dal Como in arrivo il danese Oliver Abildgaard.