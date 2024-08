Gds: “Graves-Corona, addio vicino. Palermo, per l’attacco piace il jolly Crnac”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato in uscita del Palermo ma non solo, anche un nome per l’attacco.

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per puntellare la squadra in vista della nuova stagione e sembra aver individuato in Ante Crnac il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Crnac, attaccante croato classe 2003, milita attualmente nel Rakow, formazione della massima serie polacca. Alto 1,90 metri, Crnac combina una notevole fisicità con agilità e rapidità negli spazi stretti, qualità che gli permettono di essere efficace sia al centro dell’area di rigore che in altre posizioni dell’attacco.

Nonostante la sua giovane età, Crnac ha già collezionato quattro presenze da titolare in questa stagione con il Rakow, segnando un gol e fornendo un assist. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e il suo profilo stuzzica la dirigenza rosanero, che lo vede come un jolly capace di adattarsi a diverse posizioni in un attacco a tre, inclusa quella di trequartista. Inoltre, Crnac è parte del giro della nazionale U-21 croata, un ulteriore segnale del suo potenziale.

Sul fronte delle uscite, Graves è vicino a lasciare il Palermo per trasferirsi alla Reggiana, dove ritroverebbe il suo ex compagno Leo Stulac, recentemente ufficializzato dagli emiliani. Graves, jolly danese arrivato dal Randers, ha collezionato 20 presenze e una rete in due stagioni con la maglia rosanero. Con il suo trasferimento, si allontana quasi definitivamente l’ipotesi di un addio del giovane Patryk Peda, che ha esordito nella sfida contro il Parma di domenica scorsa e sembra destinato a rimanere a disposizione di mister Dionisi.

Intanto, il trasferimento di Corona al Pontedera è in via di definizione, segno che il Palermo continua a lavorare per trovare la giusta quadratura, anche attraverso una gestione attenta delle uscite, per affrontare al meglio la nuova stagione.