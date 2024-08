Gds: “Palermo, in entrata ancora un centrale di difesa. Le ultime”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul mercato del Palermo e in particolar modo sulla difesa.

Con l’obiettivo di puntellare ulteriormente l’organico a disposizione di Alessio Dionisi, il Palermo si prepara a sfruttare le ultime due settimane di mercato per chiudere le ultime operazioni necessarie. Nonostante la squadra abbia già mostrato di essere altamente competitiva, come dimostrato dalle vittorie nelle amichevoli contro Monza, Leicester e Oxford, oltre alla prova di forza contro il Parma in Coppa Italia, la dirigenza rosanero non vuole lasciare nulla al caso.

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è determinato a rafforzare ulteriormente una squadra che ha già iniziato a raccogliere i frutti del lavoro svolto finora. I nuovi arrivi, su tutti il portiere Alfred Gomis, hanno avuto un impatto immediato, mentre alcuni giocatori che nella passata stagione avevano deluso stanno mostrando segni di rinascita. Questo conferma la validità delle scelte fatte, anche riguardo la permanenza di elementi che sembravano destinati a lasciare la squadra.

Gli obiettivi principali di questo rush finale di mercato sono chiari: un difensore centrale di piede destro e un jolly offensivo capace di giocare sia da esterno che da centravanti. Il centrocampo è stato completato con l’arrivo di Valerio Verre, e le risorse interne come Buttaro, Pierozzi e Ceccaroni si sono rivelate valide alternative a Lund.

Tra i nomi considerati per rinforzare la difesa, emerge quello di Gian Marco Ferrari, svincolato dopo sei stagioni al Sassuolo. Ferrari è un profilo molto gradito a Dionisi per la sua esperienza e leadership, e potrebbe aggiungere ulteriore solidità a un reparto già composto da giocatori di spessore come Lucioni, Ceccaroni e Nikolaou. Tuttavia, la trattativa per Ferrari non è semplice, dato il grande interesse che il difensore suscita in Serie B, nonostante un recente rallentamento delle negoziazioni con la Cremonese.

Un’alternativa valida potrebbe essere Federico Ceccherini, difensore classe 1992 rientrato al Verona dopo una parentesi in Turchia con il Fatih Karagumruk. Ceccherini è in uscita dal Verona e potrebbe essere allettato dall’opportunità di far parte di un progetto ambizioso come quello del Palermo.

Il Palermo sembra determinato a chiudere rapidamente il cerchio, specialmente per quanto riguarda la retroguardia, che ha già dimostrato di essere di valore, avendo incassato un solo gol dall’inizio della preparazione. Con questi ultimi innesti, Dionisi potrà finalmente dedicarsi esclusivamente al campionato, con una squadra pronta a competere ai massimi livelli in Serie B.