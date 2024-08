Gds: “Palermo verso il Brescia. Dionisi spera nel recupero di Lucioni, Segre…”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che si prepara verso il Brescia.

Nemmeno il tempo di esultare per la vittoria contro il Parma in Coppa Italia che per il Palermo è già tempo di concentrarsi sull’esordio in campionato. Venerdì sera, i rosanero affronteranno un Brescia altrettanto ambizioso, reduce da un convincente successo contro il Venezia, sempre in Coppa Italia.

Ieri, la squadra ha svolto una sola seduta di allenamento mattutina. Un piccolo campanello d’allarme per mister Dionisi è stata l’esclusione di Lucioni dall’elenco dei convocati, un’assenza che potrebbe pesare, considerando l’importanza del numero 5 per la difesa del Palermo. Al Tardini, la retroguardia rosanero ha retto bene anche senza il suo uomo più esperto, ma per affrontare al meglio il campionato, sarà fondamentale avere Lucioni al massimo delle sue capacità. Purtroppo, sembra quasi certo il forfait di Segre e Di Bartolo per la sfida contro il Brescia.

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, i tifosi del Palermo che vorranno seguire la squadra in trasferta a Brescia potranno farlo solo se muniti di Fidelity Card. Come la gara di Parma, anche questa è stata considerata a rischio dall’Osservatorio, motivo per cui sono state imposte delle restrizioni. Al momento, le rondinelle hanno messo a disposizione circa 600 posti sui mille disponibili, con il settore più vicino al terreno di gioco che rimarrà chiuso. Fino ad ora, sono stati venduti circa 250 biglietti.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti del Palermo procede a gonfie vele: i tagliandi venduti hanno già raggiunto quota 12.743, superando i 12.603 abbonamenti della scorsa stagione. Questo segnale di forte sostegno da parte dei tifosi è un buon auspicio per la stagione che sta per iniziare, con la speranza che la squadra possa ripagare la fiducia del suo pubblico con prestazioni all’altezza.