Repubblica: “Rosanero, buona la prima a Parma ora il campionato, poi il Napoli in Coppa”

L’edizione odierna de “La Repubblica Palermo” si sofferma sulla vittoria dei rosanero in Coppa Italia contro il Parma.

Dopo la vittoria convincente contro il Parma nel secondo turno di Coppa Italia, che ha regalato al Palermo l’accesso alla prestigiosa sfida contro il Napoli al “Maradona” il 25 settembre, la squadra di Alessio Dionisi si prepara ora all’inizio del campionato di Serie B 2024/25. La gara inaugurale, prevista tra tre giorni contro il Brescia, segna l’inizio di un percorso impegnativo, con una serie di sfide cruciali contro Pisa, Cremonese, Cosenza, Juve Stabia e Cesena, fino all’importante incontro di Coppa Italia.

La vittoria contro il Parma, che segue i successi nelle amichevoli contro Monza e Leicester, è un chiaro segnale alle concorrenti per la promozione. Il Palermo sembra aver voltato pagina rispetto al passato, ma la sfida contro il Brescia, che ha superato il Venezia in Coppa Italia, sarà un banco di prova fondamentale per capire le reali ambizioni della squadra.

La scorsa stagione, il Palermo incontrò un’altra neopromossa, il Cagliari, nel primo turno di Coppa Italia, e perse 2-1, subendo un gol nei minuti finali dei supplementari. Quell’esperienza, che portò a una serie di risultati altalenanti durante la stagione, serve da monito per Dionisi, che dovrà dimostrare di saper mantenere la solidità e la concentrazione fino alla fine del campionato.

La difesa del Palermo, che ha incassato solo un gol dall’inizio dell’estate, si è mostrata concentrata e solida al “Tardini”, ma il reparto potrebbe ancora subire ritocchi. Il direttore sportivo De Sanctis è alla ricerca di un centrale esperto, con Gian Marco Ferrari, ex Sassuolo, tra i nomi più suggestivi. Tuttavia, non è escluso che si possano esplorare altre opzioni.

In attacco, il Palermo sta cercando un giocatore duttile che possa essere schierato in diverse posizioni. Uno dei profili considerati è quello di Ante Crnac, giovane attaccante croato del Rakow, capace di giocare sia al centro che sugli esterni nonostante la sua altezza di 1.90 metri. Questi rinforzi potrebbero essere cruciali in vista dell’incontro con il Napoli, dove il Palermo affronterà una delle squadre più forti della Serie A.

Dionisi dovrà gestire una rosa di qualità, con alcuni “dolci” grattacapi. Il portiere Gomis, protagonista assoluto nell’ultima uscita, potrebbe mettere in ombra il giovane Desplanches, mentre in attacco il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra i nuovi arrivati Henry e Appuah e i giocatori già in rosa come Roberto Insigne, recentemente tornato al gol, e il “picciotto” Francesco Di Mariano.

La stagione del Palermo è iniziata nel migliore dei modi, ma il cammino è ancora lungo e nulla sarà scontato. Con una squadra ben attrezzata e motivata, il Palermo si prepara a vivere una stagione che promette di essere emozionante e ricca di sfide.