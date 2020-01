Il calciomercato di Serie A è partito col botto con l’arrivo di Ibrahimovic al Milan, ma sono tante le operazioni che si stanno definendo in queste ore. L’edizione odierna di “Tuttosport” fa il punto della situazione. Il fine settimana di campionato ha portato consigli di mercato o, comunque, ha permesso di decantare le tensioni delle trattative. Si riparte con rinnovata energia e fiducia, a cominciare dalla Sampdoria che ha rianimato con forza la speranza di riportare in blucerchiato il difensore Tonelli: occorre ancora limare qualche dettaglio con il Napoli riguardo la formula della cessione, ma è indicativo della fiducia il fatto che la Samp abbia ormai definito la cessione del colombiano Murillo al Galatasary. Meno ansiogena, invece, si è fatta la ricerca di un attaccante in conseguenza dei cinque gol rifilati al Brescia contro il quale si sono risvegliati sia Quagliarella sia Caprari (che peraltro Ranieri “vede” benissimo e non vuole cedere). Ecco, piuttosto un po’ di fretta in più ce l’ha il Brescia a cui non riesce la svolta. Cellino ha dato un impulso al tesseramento di Skrabb e ora lavora per il centrocampista Miha Zajc, 25 anni, ex dell’Empoli e ora al Fenerbache con cui si è ai dettagli per la chiusura della trattativa. Interessante e suggestiva, poi, l’idea per la fascia sinistra che porta a James Tavernier, capitano dei Rangers di Glasgow: non semplice, con l’alternativa Adam Masina sullo sfondo. Il Bologna ha accolto Musa Barrow e spera di poter annunciare già oggi l’altro arrivo dall’Atalanta: quello di Ibanez. In realtà con il club

bergamasco non c’è alcun problema di intesa, ma il fatto è che anche a Roma ha soddisfatto le richieste dei nerazzurri (undici milioni circa tra cash e premi) e, dunque, ora la scelta spetta al giocatore o, meglio, ai suoi agenti che sbarcheranno oggi in Italia. A Bologna, in ogni caso, professano ottimismo. Alla corte di Mihajlovich è in arrivo anche il portiere ventunenne Sebastian Breza dal Potenza. Il Lecce continua a lavorare per avere Saponara, ma serve una mediazione con la Fiorentina titolare del cartellino, e valuta le alternative El Kaddouri e Vandeputte. Cercano rinforzi a centrocampo, la Spal, il Genoa e la Fiorentina. I viola puntano su Duncan del Sassuolo (che intanto ha girato Mazzitelli all’Entella) e valutano uno scambio Badelj-Meité con il Torino (difficile). I ferraresi discutono con il Pescara di Machin. I rossoblù liguri aspettano una risposta da Bjarnason (tentato anche da Tolosa e da un’avventura negli Usa) e parlano con il Cagliari di LucasCastro. Ma lì in mezzo il mercato dei sardi è bloccato dalla vicenda-Nàndez: oggi, infatti, al Tribunale di Cagliari vi sarà la prima udienza tra la Goal Services Consulting ed il Cagliari per il trasferimento Nahitan Nàndez. La Goal Service è la società che detiene i diritti d’immagine di è di proprietà del potente agente uruguaiano Pablo Bentacur che accusa il club sardo di un uso improprio dei diritti.